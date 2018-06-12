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12 Haziran 2018 17:02

Başkan Şahin: “Memleket şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 1997 yılında Kuzey Irak’ta şehit düşen Jandarma Komando Er Erdal Artut’un ailesini ziyaret etti.

Başkan Şahin: “Memleket şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor”

12 Haziran 2018 17:02


Şehidin babası Şerif Artut ve annesi Cemile Artut’u Kadıköy Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Başkan Şahin, “Şehit anası ve babası olmak zor olduğu kadar da büyük bir şeref ve onur. Şehitlik ise herkese nasip olan bir şey değil. Hele de bugünlerde onların değerini daha çok anlıyor ve hatıraları önünde en içten saygılarımızla ve minnetimizle eğiliyoruz. Memleket bugün şehitlerimiz sayesinde ayakta duruyor. Bugün hala özgürce yaşadığımız bir vatanımız varsa bu onların sayesinde mümkün oluyor. Allah’ım tüm şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Şehitlerimizin anaları, babaları da onların bize emanetidir. Allah’ım sizlere bir daha büyük bir acı yaşatmasın. Her zaman yanınızdayız ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.




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