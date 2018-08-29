Başkan Şahin: “Mevzuatlar kapsamında üzerimize düşeni yaparız”

Alaçam Belediyesi ziyaretleri sırasında Kırmızı Solucan Gübre Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Karadeniz Bölge Sorumluları Leyla Kurt ve Osman Badur ile bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye’de hayvancılığın sadece küçük ve büyükbaş hayvancılıktan ibaret olmadığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığından onaylı organik kompost solucan gübresi üretimi için kooperatif tarafından Samsun’da atılan adımların sonuca ulaşması adına her türlü desteği vereceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük önem verdiği bu projenin Samsun’a kazandırılması için olarak elimizden geleni yaparız. Artık Türkiye’de sadece küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmıyor. Bunun güzel bir örneği de topraklarımız için en verimli gübrelerden birisi olan solucan gübresi yetiştiriciliğidir. Üretimin artması noktasında da biz yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Her zaman çiftçinin, emekçinin yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonra da mevzuatlar kapsamında üzerimize düşeni yapmaktan kaçmayız” diye konuştu.