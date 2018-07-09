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09 Temmuz 2018 10:58

Başkan Şahin: “Milletimizin efendisi değil hizmetkârıyız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Bugüne kadar her ne yapıldıysa, insanımız için yapılmıştır.

Başkan Şahin: “Milletimizin efendisi değil hizmetkârıyız”

09 Temmuz 2018 10:58

Bundan sonra da her ne yapacaksak insanımız için yapacağız” dedi.


Başkan Şahin yaptığı açılamada, “Bizim anlayışımız ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Anlayışıdır diyerek, “Önümüzdeki dönemde de şehirlerimizin ve insanlarımızın sorunlarını çözmeye kararlı şekilde devam edeceğiz, büyük projelerimizi sürdüreceğiz, yeni projelere başlayacağız. Bugüne kadar her ne yapıldıysa, insanımız için yapılmıştır. Bundan sonra her ne yapacaksak da insanımız için yapacağız. Bunun yanında, katılımcı, vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz” diye konuştu.


Samsun merkez ve tüm ilçeler için yapacak işleri ve hayalleri olduğunu dile getiren Başkan Şahin, “Bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Şehrin sakinlerine daha fazla ilgi duyan, onlarla yakın diyalog içinde olan, insanımıza dokunan, etkileyen çalışmalara yeni dönemde de ağırlık vereceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu, ülkemizi demokraside, hukukta, ekonomide, dış politikada dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi haline getirmek demek olan 2023 vizyonumuz, yerel yönetimler için de geçerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için, milletimiz için ortaya koyduğu 2023 hedeflerimiz, Samsunumuz için önümüzdeki dönemde yapacaklarımızın da temelidir. Bizim hedefimiz şehrimizi her yönüyle inşa ederek gönüller inşa etmektir. İnsanımıza özgüven vermek, insanımızı tarihiyle ve medeniyetiyle buluşturmaktır. Bizim hedefimiz öncelikle insan dostu şehir anlayışımızı hâkim kılmaktır” şeklinde konuştu.



Kimlikli ve kişilikli şehirler


Kimlikli ve kişilikli bir şehir oluştururken en modern, en ileri tekniklerden, yöntemlerden yararlanacaklarını ifade eden Başkan Şahin sözlerini şöyle tamamladı:


“Biz, sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Türkiye’sine karşı sorumlu değiliz. Bizler, bugünden yarını inşa etmenin, yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Hedefimiz; çocuklarımıza, torunlarımıza gurur duyacakları bir medeniyeti, şehirleri ve ülkeyi miras bırakmaktır. Tüm makamlar insanımıza hizmet içindir. Bu makamlar insanımıza tepeden bakmak için işgal edilmez. Tevazu sahibi olmayı gerektirir. Milletimizin efendisi değil, milletimizin hizmetkârı olmalıyız. Hem insanımız için hizmet edeceğiz hem de insanlarımızla bir ve beraber olacağız. Onların içinde olacağız. Bugüne kadar bu şekilde olduk. Bundan sonrada bu anlayışımızı sürdüreceğiz.”




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