Başkan Şahin: “Muhtarlar en yakın mesai arkadaşlarım”

Mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, toplumun çeşitli kesimlerinden gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Canik ilçesinden gelen muhtarlarla makamında bir araya gelen Başkan Şahin, sık sık muhtarlarla bir araya geldiğini bugün de belediyede muhtarları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Muhtarlarımız benim daima en yakın mesai arkadaşlarım. Mahallelerimizdeki gözümüz kulağımız. Muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Hizmetlerimizi yaparken onların destekleri bizler için çok önemli. Hizmete hep birlikte kaldığı yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Şahin, muhtarların ardından İlkadım Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Kuru ve site esnaflarını kabul etti. Esnafların daima yanlarında olduğunu belirten Şahin, "Üreten alın teri için çalışan tüm esnaflarımızın Büyükşehir Belediye Başkanları olarak yanlarındayım" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin’in daha sonraki ziyaretçileri Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır ve Yönetimi, Bafraspor Kulübü Başkanı Fatih Yıldız ve Yönetimi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değirmenci, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve okul müdürleri oldu.