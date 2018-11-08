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Başkan Şahin: “Samsun için çalışacağız, birlikte başaracağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Samsun için çalışacağız, birlikte başaracağız” dedi.


Samsun Serbest Bölgesinde yer alan bir tıbbi ilaç fabrikasını ziyaretinde Samsun'un her sektörde dünyaya ihracat yaptığını belirten Başkan Zihni Şahin, "Sorumluluğu çok büyük bir sektör olan ilaç sektöründe faaliyet gösteren ilaç firmamız, kalite standartlarını yakalamış ülkemizin önde gelen ilaç kuruluşlarının önemli tedarikçileri arasında. Samsun'un öncü sektörlerinden olan tıbbı cerrahi aletler üretiminin dünya pazarından daha çok pay alması için el birliği ile çalışmalar devam edecek. Samsun için çalışacağız, birlikte başaracağız. Dünya standartlarına uygun üretim şekliyle ilaç sektöründe hizmet veren bu tesis aynı zamanda medikal alanda Samsunumuz için de oldukça önemli bir marka. Burada dünyaya örnek olabilecek iyi üretim uygulamalarının yanında birde iyi laboratuvar çalışmalarını görmek güzel. Firma yetililerini ve çalışanlarını tebrik ederek başarılar diliyorum" diye konuştu.


Ziyarete Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, MEDİKÜM Başkanı Ahmet Aydemir ve MEDİKÜM üyeleri katıldı.

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