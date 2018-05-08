Başkan Şahin: “Samsun için tek vücut olacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana halkın büyük ilgisiyle karşılaşan ve yoğun bir programla çalışan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Terme hakkında bilgi almak üzere Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Terme Belediyesi’nde bir araya geldi.

Samsun için tek vücut olacağız

Samsun Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının Terme ilçesi ile ilgili yaptığı sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Zihni Şahin, “Terme’de önümüzdeki dönem için 101 km civarından beton yol çalışması planlanıyor. İnşallah planlamaları yapılan bu çalışmaları nihayete erdireceğiz. Hatta daha fazlası için çalışacağız. Tüm çalışmalarımız da belirleyici kıstasların başında istişareler ve ortak akıl gelecek. O yüzden vatandaşımızın taleplerini kesinlikle göz ardı etmeyeceğiz. Hepsinin çözümüne yönelik kafa yoracağız. Kısacası Samsun’un gelişimini hep birlikte düşüneceğiz. Samsun için tek vücut olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin de dediği gibi ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım’. Önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Bu birlik ve beraberlikle şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’un makamında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.