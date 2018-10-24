Başkan Şahin, Samsun için “Turizm Elçileri Ekibi” kuruyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi iş birliği ile Samsun'un sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yurt dışında da tanıtılması için Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak 15 kişilik Samsun'un Turizm Elçileri Ekibi, tüm dünyada Samsun'u tanıtacak.

Hazırlanacak profesyonel reklam filmleri, broşürler, tanıtım kitapları ve tanıtım kampanyaları ile tüm dünya ülkelerinde Samsun tanıtılacak. Bacasız sanayi olan turizmin imkânları Samsun'a da taşınacak.

Ön görüşmesi yapılan ve görüşmeler sonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile imzalanacak protokolün ardından yabancı dil eğitimi gören son sınıf öğrencileri arasından 30 kişilik bir ekip kurulacak. Bu şekilde öğrenciler hem Büyükşehir Belediyesi Turizm Elçisi olmaya hak kazanacak hem öğrencileri iş sahibi olma fırsatını kazanacak hem de Samsun Uluslararası arenada kendini tanıtma şansı kazanacak.

“Dünyada turizmde 2,5 trilyon dolar harcanıyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Samsunumuz 17 ilçesi ile beraber termal, sağlık, kış, kongre, yaz, doğa ve tarih turizmi anlamında bir cazibe merkezidir. Bu yönleriyle turizm alanında çok büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Her yıl dünyada yaklaşık olarak 1,5 milyar insan turizm faaliyeti yapmakta ve 2,5 trilyon dolar harcamaktadırlar. Bu devasa bir ekonomik faaliyettir. Hem ülkemiz hem de Samsunumuzun bu ekonomik faaliyetten daha çok pay alması gerekmektedir. Turizm şehri hedefimize yönelik çalışmalarımız ile Samsunumuz bu bacasız sanayiden çok daha fazla yararlanacaktır. Samsunumuzun turizm şehri oluşumu ile daha çok yatırım ve istihdam sağlanacaktır. Belediyemiz bünyesinde yer alan kültür turizm şirketimiz bu konuda öncülük yapacak. Şehrimize gelecek turistlerin, Türk milletinin en büyük özelliklerinden olan misafirperverlik duygusunu daha da yakından yaşamasını sağlayacağız. Turizm şirketimiz Samsunumuz için öncülük edecek. Turizmden gelen geliri yine turizm adına yatırımda kullanılacağız. Turizm potansiyelimizi canlandırmak adına her türlü adımı atacağız. Hem Samsun hem ülkemiz kazanacak” dedi.