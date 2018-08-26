Başkan Şahin: “Samsun Millet Bahçeleri şehri olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran seçimleri öncesinde bahsettiği ve her şehirde yapılması planlanan Millet Bahçeleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun’un ilçeleriyle birlikte millet bahçeleri şehri olacağının altını çizerek önemli açıklamalarda bulundu.

“Büyük Şehir 2023 vizyonu” kapsamında hedefleri arasında Samsun’un millet bahçesi şehri olacağına açıklayan Başkan Zihni Şahin, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ağaçlandırma, orman alanları oluşturma, yeşil alanlar ve çevreye duyarlılık konularında çok büyük hassasiyet göstermiştir. 1992-2002 yılları arasında 743 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmışken, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2003-2016 yılları arasında takriben 4,5 milyon hektar alanda ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Yani, önceki 10 yıllık dönemin 6 katı kadar ağaçlandırma çalışması gerçekleştirilmiş ve 1,5 milyon hektar yeni orman alanı ülkemize kazandırılmıştır. Ülkemiz ihtiyacımız olan fidanları Bakanlığımız artık kendi fidanlıklarımızda üretmektedir. 1992-2002 yılları arasında yılda ortalama 75 milyon fidan üretilirken, 2016 yılında 338 milyon fidan üretilmiştir. Hükümetimiz 2003 yılından 2016 yılı sonuna kadar 3 milyar 750 milyon fidanı toprakla buluşturmuştur. 2019 yılı sonuna kadar bu sayı 4 milyar 500 milyona çıkacaktır” dedi.

Başkan Şahin, konuşmasını şöyle devam ettirdi:

“Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemiz için ortaya koyduğu ve kazandırdığı çok önemli ve değerli bir projedir. Samsunumuz ilçelerimiz ile beraber Millet Bahçesi Şehri olacaktır. Samsun bu anlamda Türkiye’de örnek gösterilecektir. Samsunumuz ve ilçelerimiz toprak yapısı, coğrafi konumu ve alanları ile Millet Bahçesi projesinin en güzel uygulanacağı bir şehrimizdir. İlçelerimizde millet bahçelerinin kurulması için araştırma ve inceleme yapılması konusunda gerekli çalışmaların derhal başlatılması talimatını verdim. Samsunumuz daha yeşil olacaktır. Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz ve İl Başkanımızın da bulunduğu toplantıda Samsunumuzu ziyaret eden ve bir dizi incelemede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Samsun merkezimizde Millet Bahçesi’nin en kısa sürede başlatılacağı müjdesini vermişti. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Bahçesi projesinin çevre, yeşil alanlar, sosyal hayata katkı, insanlarımızın huzurlu bir şekilde ferah bir ortamda dinlenebilmeleri ve çeşitli etkinliklerin yapılması gibi çok yönlü işlevleri bulunmaktadır. Millet Bahçeleri aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak en güzel alanlar ve miraslar olacaktır. Cumhurbaşkanımız Milletin Adamı, AK Parti Milletin Partisi, biz de ilçelerimizde belli büyüklüklerde millet bahçeleri kurarak Samsunumuzu bu alanda örnek bir şehir yapacağız.”