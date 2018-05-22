Başkan Şahin: “Samsun’a hizmet etmek bizim için onurdur”

Hep birlikte bu kente hizmet ediyor olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Başkan Şahin, Salıpazarı ilçesinden gelen 20 mahalle muhtarını makamında ağırladı. Hem hayırlı olsun dileklerini ileten hem de mahallelerindeki sorunları dile getiren muhtarlar Yusuf Ziya Yılmaz döneminde ilçelerinin aldığı yatırımlardan ötürü de teşekkür ettiler.

“Hizmet atağında hız kesmek yok”

Samsun’un 17 ilçesinde Büyükşehir yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Yusuf Ziya Yılmaz beyin bıraktığı yerden hizmet atağı hız kesmeden devam edecek. Verilen tüm sözlerin yerine getirilmesi için var gücümüzle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hizmetlerimizi gerçekleştirmede en önemli vazife de elbette siz muhtarlarımıza düşüyor. Demokrasi insan onuruna yakışan en önemli rejim. Bu rejimin ilk basamağı da halkla birebir temas içerisinde, diyalog içerisinde olan siz muhtarlarımızsınız. Yaşadığımız bölgelere hep birlikte gönül rahatlığı ve dayanışma içerisinde hizmet edeceğiz. Muhtarlarımız kendi yaşadıkları mahallenin müşterek ihtiyaçlarını dile getirecek. Bizler de birlikte çözüm üreteceğiz. Ben tekrardan sizlere ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarların ziyaretinin ardından Başkan Şahin, kamu kurumları, dernek, sendika, oda ve birliklerden gelen misafirlerini tek tek kabul ederek hayırlı olsun dileklerini kabul etti.