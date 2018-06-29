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29 Haziran 2018 13:35

Başkan Şahin: “Samsunspor hak ettiği mutlu günlere ulaşacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor’un hak ettiği mutlu günlere ulaşacağını söyledi.

Başkan Şahin: “Samsunspor hak ettiği mutlu günlere ulaşacak”

29 Haziran 2018 13:35


“Memleketim Samsun’un sporda dışarıya açılan can damarı Samsunsporumuzun 53. kuruluş yıldönümünü tüm kalbimle tebrik ediyorum” diyen Başkan Zihni Şahin, “Samsunumuzun markası Samsunspor’un başarısı için ter döken tüm sporculara, başarı için emek harcayan teknik heyete ve kulüp yöneticilerine, şartlar ne olursa olsun takımlarını asla yalnız bırakmayan cefakâr ve vefakâr Samsunspor taraftarlarına sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. 1989 yılında yaşadığımız elim kazada hayatını kaybedenleri de bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.


Şahin, açıklamasının devamında şunları kaydetti:


“Samsunspor, yeni başkanı ve yöneticileri ile tüm kalbimle inanıyorum ki eski günlerine geri dönecektir. Samsunspor, fazlasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacak, köklerinden gelen başarı gelenekleri ve zafere olan inancı ile başta Samsunlu hemşehrilerim olmak üzere tüm sporseverlere gurur duyacakları tarihi anlar yaşatacaktır."




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