Başkan Şahin: “Samsun'u hak ettiği kalkınmışlık seviyesine ulaştıracağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “İnşallah bize devam hakkı verildiğinde, belediye başkanlığımız devam ettiğinde bütün STK'larla beraber yapacağımız toplantılar ve dayanışma içerisinde Samsun'u hak ettiği kalkınmışlık seviyesine ulaştıracağız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin “Sevdamız Samsun” buluşmaları kapsamında İstanbul ve Ankara'nın ardından Samsun'daki STK ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen programda açıklamalarda bulunan Başkan Şahin, hedeflerinin Samsun'un gelişmesini, kalkınmasını ve hak ettiği yere gelmesini sağlamak olduğunu söyledi. Belediye başkanlığı süresinde 10. yılın içerisinde olduğunu anımsatan Başkan Şahin, “Zamanımın yüzde 50'sini enerjimin yüzde 50'sini hep şehrin kalkınması için neler yapabiliriz diye düşünerek devamlı çalıştık ve bunun sonucunda birçok başarıyı elde ettik” dedi.

“Samsun dışındaki hemşehrilerimiz de Samsun'a büyük katkı sağlıyor”

Samsun dışındaki hemşehrilerinin de sivil toplum olarak çok güzel örgütlendiklerini ve onların da kalplerinin Samsun için, Samsun sevdasıyla attığını ifade eden Başkan Şahin, “Bu derneklerin çalışmaları neticesinde hemşehrilerimizin yaz tatillerini Samsun'da geçirmeleri dahi Samsun'a ekonomik anlamda büyük katkı sağladığını unutmayalım. Onların da toplantılarda sürekli ifade ettiği şuydu: ‘Biz Samsun'u, memleketimizi unutmayız. Ama bizden sonraki nesiller unutabilir'. Bu çalışmalarla beraber Samsun'da genç nesillerin de bağını koparmamak adına büyük çalışmalar yaptılar” diye konuştu.

“Samsun'u kalkındırdığımızda dolayısıyla ülkemizi de kalkındırmış olacağız”

Hayat anlayışının ortak akılla her alanda kimlerin fikirleri varsa onları da dinleyerek ve o kesimlerin fikirleriyle beraber onların problemlerini çözmek olduğunun altını çizen Başkan Şahin, “İnşallah bize devam hakkı verildiğinde, belediye başkanlığımız devam ettiğinde sizlerle beraber, bütün STK'larla beraber yapacağımız toplantılar ve dayanışma içerisinde Samsun'u hak ettiği kalkınmışlık seviyesine ulaştıracağız. Çünkü bizim görevimiz bu. Samsun'da yaşayanlar olarak Samsunlu olarak biz Samsun'a karşı görevimizi yaptığımızda, Samsun'u kalkındırdığımızda dolayısıyla ülkemizi de kalkındırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Programa, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz'ün yanı sıra çok sayıda STK ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.