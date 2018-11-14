Başkan Şahin: “Samsun'un geleceğini kurmak bizim görevimiz ve boynumuzun borcu”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Önemli olan iş dünyasıyla ortak akılla Samsun'un geleceğini kurmak bizim görevimiz ve boynumuzun borcu” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım ilçesindeki bir oyuncuk firmasını ziyaret etti. Ziyaret esnasında işletme sahibi Hasan Çebi, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “Bu işletme bizim gurur duyduğumuz Samsun'un en büyük oyuncak mağazası. Belediye başkanımızın bizleri ziyareti mutlu etti” dedi.

“Birlikte olabiliyorsan ortak akıl oluşur”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de esnaflarla ve iş adamlarıyla bir arada olduklarında Samsun'un problemleri ve işletmelerin sıkıntılarının gündeme geldiğini söyledi. Prensip olarak fırsat buldukça kendisinin iş adamlarını veya kurumları ziyaret ettiğini ifade eden Başkan Şahin, “Bu şekilde daha anlamlı geliyor. Orada herkes olduğunda konuları daha rahat bir şekilde görüşmüş oluyoruz. Samsun için yapmamız gereken hangi çalışma varsa biz her şeyin içerisinde olacağız görevde bulunduğumuz sürece. Önemli olan iş dünyasıyla ortak akılla Samsun'un geleceğini kurmak bizim görevimiz ve boynumuzun borcu. Tabii birlikte olabiliyorsan ortak akıl oluşur. Biz geldiğimiz günden beri Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve bütün odalarımız hepsi yanımızda oldu ve beraber hareket ediyoruz. İnşallah bulunduğumuz süre içerisinde Samsun'da gelecekle ilgili birçok şeyi hayata geçireceğiz diye inanıyorum” dedi.