Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 17:43

Başkan Şahin: “Samsun’un istihdam sorunu için iş adamlarımızın yanındayız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsunumuzun en önemli problemlerinden biri olan istihdam için elimizden geleni yapacağız.

Başkan Şahin: “Samsun’un istihdam sorunu için iş adamlarımızın yanındayız”

18 Temmuz 2018 17:43

Bu konuda iş adamları ve sanayicilerimizin yanındayız” dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun’un istihdam sorununa değindi. Samsun’un bir sevda olduğunu dile getiren Şahin, "Ülkemizin ve Samsunumuzun kalkınma, gelişme ve ilerlemesinin yanında, İnsanlarımıza iş ve aş imkanı sağlayan tüm sanayicilerimiz, iş adamlarımız, esnaflarımız, kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ve takdir ediyor, şehrimize hizmet eden herkese sevgi ve saygı duyuyoruz. Samsunumuzun en önemli problemlerinden biri olan istihdam için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Bu konuda iş adamları ve sanayicilerimizin yanındayız. Samsun olarak ekonomik canlanma ve istihdamın artırılması noktasında istişare içinde ortak akıl ile kolektif vizyon içinde olacağız. Samsunumuzun geleceğinin daha güzel olması, insanlarımızın mutluluğu ve refahı için önemli adımlar atacağız. Samsunumuzda daha fazla şirketimizin ilk 500 ve ikinci 500 içinde olması gerektiğine inanıyorum. Biz buna katkı yapmaktan bu gelişmeye ulaşmaktan mutlu olacağız. İnsanlarımızın mutlu olması en güzel duygudur.“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç