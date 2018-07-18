Bu konuda iş adamları ve sanayicilerimizin yanındayız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun’un istihdam sorununa değindi. Samsun’un bir sevda olduğunu dile getiren Şahin, "Ülkemizin ve Samsunumuzun kalkınma, gelişme ve ilerlemesinin yanında, İnsanlarımıza iş ve aş imkanı sağlayan tüm sanayicilerimiz, iş adamlarımız, esnaflarımız, kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ve takdir ediyor, şehrimize hizmet eden herkese sevgi ve saygı duyuyoruz. Samsunumuzun en önemli problemlerinden biri olan istihdam için elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Bu konuda iş adamları ve sanayicilerimizin yanındayız. Samsun olarak ekonomik canlanma ve istihdamın artırılması noktasında istişare içinde ortak akıl ile kolektif vizyon içinde olacağız. Samsunumuzun geleceğinin daha güzel olması, insanlarımızın mutluluğu ve refahı için önemli adımlar atacağız. Samsunumuzda daha fazla şirketimizin ilk 500 ve ikinci 500 içinde olması gerektiğine inanıyorum. Biz buna katkı yapmaktan bu gelişmeye ulaşmaktan mutlu olacağız. İnsanlarımızın mutlu olması en güzel duygudur.“ dedi.