Başkan Şahin: “Samsun’un problemlerini ortak akılla çözeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. İHA Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen ile görüşen Başkan Şahin, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Şahin Samsun’un önemli meselelerinden biri haine gelen Gülsan Sanayi esnafı ile bir araya geldiğini hatırlatarak, “Bu problemi hep beraber ortak akılla çözeceğiz. Çünkü Samsun’un böyle bir şeye ihtiyacı var. Önce yer problemini çözeceğiz. Beraber konuşarak yapacağız. Bu sanayi taşınacaksa biz taşıyacağız” dedi.

“Gelecek daha güzel olacak”

17 ilçede yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini belirten Başkanı Zihni Şahin, “Samsunumuz için gereken neyse yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Önemli hazırlıklar yürütüyoruz. Bugünü güzel olan Samsunumuzun geleceği daha güzel olacaktır. Samsunumuz için ortak akıl ve sevgiyle birlikte yürüyeceğiz. Samsunumuzu ulaşımdan sosyal donatılara, turizmden ekonomiye, kültür ve sanattan spora, çevreden alt yapıya kadar kısacası her alanda çok ileriye taşıyacağız. Bunu Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hükümetimiz, siyasi irademiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, üniversitelerimiz, bilim adamlarımız, toplumumuzun her kesiminden insanlarımız ve basınımız ile birlikte gerçekleştireceğiz. Samsunumuzun birlik ve beraberliği ile ulaşamayacağı hedefi yoktur. Başaramayacağı, çözemeyeceği konusu olamaz. Samsunumuzda bu potansiyel vardır” diye konuştu.

“Samsun en önemli şehir”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 19 Mayıs 2019 tarihi için önemli açıklamalar yaparak şunları söyledi: “19 Mayıs 1919, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı ve bağımsızlık meşalesini yaktığı tarihtir. Bu nedenle Samsunumuz Cumhuriyet tarihimizin en önemli şehridir. 19 Mayıs 2019 tarihinde bağımsızlık meşalesinin yakılışının 100. yılını kutlayacağız. 100. yılda Türkiye’de ve dünyada Samsun konuşulacak. Çünkü ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarında’ ülkemiz genelinde yapılan programlarda şehrimizin önemine uygun bir şekilde Samsunumuz konuşulmuyor. Ben buna üzülüyorum. Etkinliklerimiz ile Samsun olarak 19 Mayıs coşkusunu, heyecanını, farkımızı, sevgimizi, ortaya koyacağız. Bu şekilde Türkiye ve dünya Samsun’u konuşacaktır. Bundan sonra her 19 Mayıs Bayramı programlarında Samsunumuz hak ettiği yeri alacaktır. Samsun olarak bunu arzu ediyoruz.”