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21 Mayıs 2018 16:42

Başkan Şahin SAMULAŞ’ta

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin SAMULAŞ’ı ziyaret ederek yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Şahin SAMULAŞ’ta

21 Mayıs 2018 16:42


Aynı zamanda SAMULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Başkan Şahin, SAMULAŞ’ı detaylı tanıma fırsatı buldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin SAMULAŞ’a ait depo alanı, bakım-onarım tesisi ve raylı sistem hattına ait Operasyon Kontrol Merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Şahin’e ziyareti sırasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, ilgili daire başkanları ve SAMULAŞ yetkilileri eşlik etti. Ziyaret esnasında SAMULAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan tarafından Başkan Şahin’e SAMULAŞ’ın mali ve teknik durumu hakkında detaylı brifing verildi. Brifingin ardından Operasyon Kontrol Merkezinde inceleme yapan Başkan Şahin, "Ülkemizde sadece 12 ilde böyle bir teknoloji bulunan ve işletme var ve Samsun’da halkımıza kaliteli ve konforlu ulaşım hizmet veriyor. Bu hizmette emeği bulunan tüm çalışanlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum” dedi.




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