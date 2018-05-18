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18 Mayıs 2018 14:54

Başkan Şahin: “Sedde Projesi tüm hızıyla devam ediyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra ilçesinin önemli projelerinden olan Kızılırmak Sedde Projesi’ni yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Şahin: “Sedde Projesi tüm hızıyla devam ediyor”

18 Mayıs 2018 14:54


Başkan Şahin, Kızılırmak Sedde Projesi’nin bittiği zaman ilçenin turizmine ve sosyal hayatına önemli katkıları olacağını dile getirerek, “Mavi ile yeşili, Bafra ile denizi birleştirecek olan Kızılırmak Sedde Projemizin ihalesi 18 Mayıs 2017 tarihinde yapılmıştı. Projemiz içinde, botanik bahçeler, dinlenme alanları, panayır alanı, otel ve çevre alanları, anfi tiyatro, bisiklet ve 2 kademeli yürüyüş yolları, suni göl, maket Bafra evleri, su oyunları, spor ve piknik alanları, çocuk oyun ve eğlence alanları, tematik bahçeler ve ana etkinlik alanları yer alıyor. Yani bu proje Baframızın hem çehresini hem de sosyal hayatını yakından ilgilendiriyor. Arkadaşlardan bilgi aldım. Hali hazırda gezinti yolu ve gezinti yolu, oturma elemanları yeşil alan kazı dolgu çalışmaları tamamlandı. Baskı beton çalışmaları ise sürüyor. Yani projemiz tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları bitirip bu güzel projeyi Samsunun halkının ve turizmin hizmetine sunacağız” diye konuştu.




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