Başkan Şahin: “Şehidimizin adı ebediyen yaşayacak”

Başkan Şahin, Şehit Şahan Sezer’in adının verildiği, Bafra Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Okulu konferans salonunun açılışına katıldı. Batman’da teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit düşen askerlerden Bafralı Uzman Onbaşı Şahan Sezer’in adı Bafra Şehit Erol Haspulat Yatılı Bölge Okulu konferans Salonunda yaşatılacak.

Şehit Sezer’in adının verildiği konferans salonu açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Şehitler ancak unutulduğunda ölürler. Bu memleket kolay kazanılmadı. Her karış toprağımız şehitlerimizin kanlarıyla sulandı. Çünkü dünyanın merkezi olan Anadolu coğrafyasını işgal etmek, buradaki Müslüman Türk varlığına son vermek adına çok büyük oyunlar oynandı, ağır bedeller ödedik. Tarihimize baktığımız zaman her dönemde şehitler vermişiz. Allah hayırlı ölüm versin derler. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmüyor. Onların isimleri sonsuza kadar yaşıyor. Bugün burada, şehidimizin isminin bu okulun konferans salonunda yaşayacağı gibi. Şehitlerimizi her zaman anıyoruz ve içimizde yaşıyorlar. Şahan kardeşimizin ismi burada ebediyen yaşayacak inşallah. Ben buradan Şahan yavrumuz nezdinde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Program sonunda şehitler için dua edilerek konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Başkan Şahin’in yanı sıra Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü M.Ali Katipoğlu, Şehit Şahan Sezer’in ailesi ile Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Mümine Ersin katıldı.