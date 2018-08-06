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06 Ağustos 2018 21:29

Başkan Şahin: “TEDES’te halkımızın zararına olacak bir duruma izin vermem”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, TEDES konusunda son noktayı koydu.

Başkan Şahin: “TEDES’te halkımızın zararına olacak bir duruma izin vermem”

06 Ağustos 2018 21:29

Başkan Zihni Şahin, “Halkımızın zararına olacak hiçbir şeye izin vermem” dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Trafik Elektronik Denetleme Sistemi’nin (TEDES), Samsun ilimizde uygulanacağı bir süre önce gündeme gelmişti. Bilindiği gibi TEDES konusu bizden önce konuşulan ve Samsun trafiğini rahatlatmak amacı taşıyan bir uygulama olarak düşünülmüş ve karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek olarak hayata geçirilmesi planlanmıştı. TEDES denilince Ordu ilimiz örneği nedeniyle halkımız tarafından endişeyle karşılanmıştı. TEDES konusunda gerekli incelemeler yapılmaktadır. İncelemelerimiz sonucunda belirtilen amaçların dışında olduğu ve halkımıza zarar vereceği ortaya çıkarsa asla izin vermem. Bizim görevimiz halkımıza zarar vermek değil. Halkımıza hizmet etmektir. Samsunumuzun ciddi bir trafik, otopark problemi bulunmaktadır. Biz bu problemleri çözerken halkımıza maddi olarak bir zarar veremeyiz. Bu konuda ve her konuda biz, milletvekillerimiz ve siyasi irademiz olarak her zaman halkımızın yanındayız. Halkımızın zararına olacak bir duruma izin vermeyiz. Samsunumuzun problemlerini çözerken ortak akıl ile hareket edeceğimizi, bilimi esas alacağımızı ve halkımızla birlikte sevgiyle yürüyeceğimizi ilk günden itibaren ifade ediyorum. Trafik ve genel anlamıyla ulaşım konusunda da bu anlayışımız olacaktır” diye konuştu.




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