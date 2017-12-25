Başkan Şahin TEMA gönüllüsü oldu

Bafra TEMA Gönüllü Sorumlusu Süleyman Özata, Bafra TEMA Eğitim Sorumlusu Mehtap Yılmaz ve TEMA Emirefendi Mahallesi Gönüllü Sorumlusu Saadet Öztürk Belediye Başkanı Zihni Şahin’i TEMA gönüllü üyesi yaparak rozet taktılar.

Başkan Şahin, “TEMA’nın 650 bini aşan gönüllülerinden biri olmaktan dolayı büyük mutluluk duydum. TEMA’nın ilçemizde yapacağı tüm etkinliklere destek olmaya ve katılmaya devam edeceğim. Ülkemiz yılda 743 milyon ton toprağını erozyonla kaybediyor. Oysa hayat üreten 1 santimetre toprağın bile oluşması binlerce yıl sürüyor. Toprak kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar kıymetli bir varlığımızdır. Bize aşımızı, işimizi toprak sağlıyor. Sanayimize hammaddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybetmeye başlarız. Bu kadar önemli bir alanda varoluş nedeni toprağa sahip çıkmak ve korumak olan TEMA’nın çalışmalarına hep beraber destek vermek hepimiz için kutsal bir görevdir. Başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıklarımızın korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, bu alanda ülkemizin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olma vizyonu bulunan gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve itibarlı bir sivil toplum kuruluşu olarak bu çalışmaları yürüten TEMA’ya ve tüm gönüllülerine en derin şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.