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11 Temmuz 2018 16:09

Başkan Şahin: "Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

Çarşamba ilçesine yapılan yatırımları yerinde inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, hizmet seferberliğinin artarak devam edeceğini söyledi.

Başkan Şahin:

11 Temmuz 2018 16:09


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, sabah erken saatlerde Çarşamba’da yapılan çalışmaları inceleyerek esnaf ve vatandaşın talepleri dinledi. Başkan Şahin’in sabah ilk durağı Çarşamba Fen İşleri ve SASKİ Müdürlüğü oldu. İlçe müdürlerinden Çarşamba’ya yapılan yatırımlar ve hizmetlerle ilgili bilgi alan Başkan Şahin, ilçe müdürlerine 2014 yılından bu yana köylerde başlatılan hizmet seferberliğinin hız kesmeden daha da artırılması talimatını verdi. Daha sonra ilçe esnafını ziyaret eden Başkan Şahin, esnafın da sıkıntılarını ve taleplerini dinledi.


AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Şahin, "Samsun’un her noktasında hizmet seferberliği var. Bütünşehir Yasası’nın çıktığı 2014 yılından itibaren köylerde inanın bir yol çalışması seferberliği başlatıldı. Buna rağmen her gittiğimiz yerde yine ilk önce istenilen şey yol oluyor. Hakikaten büyük bir mesafe kat edildi. Elbette her yer bitmedi. Bu çalışmalar büyük bir ekonomi gerektiren çalışmalar. Kaynak oluşturmaya çalışıyoruz ve kalan yerleri de bitirmek için var gücümüzle durmadan çalışıyoruz. Samsunumuzun 17 ilçesinde olduğu gibi Çarşamba’da da hem yol hem su hem de alt yapı çalışmalarında çok büyük hizmetler yapılmış. Kalan yerlerin de bitirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" şeklinde konuştu.


Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney’i de ziyaret eden Başkan Şahin’e; Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever ve Samsun Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk eşlik etti.




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