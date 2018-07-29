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29 Temmuz 2018 18:04

Başkan Şahin: "Turizm potansiyelimizi harekete geçiriyoruz"

Uluslararası Bafra Kapıkaya Festivali’nin bu yıl ziyaretçi akınına uğradığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun’un turizm potansiyelini daha fazla geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Şahin:

29 Temmuz 2018 18:04


Geçen yıl Bafra Belediye Başkanı olduğu dönemde Başkan Zihni Şahin tarafından başlatılan Kapıkayafest bu yıl da yoğun ilgi gördü. Çeşitli etkinliklerle Samsun’un turizmini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Şahin, "Turizm uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreçte çeşitli adımlar atmak, yatırımlar ve tanıtımlar yapmak gerekir. Samsun için hedeflerimizden biri de turizmdir. Çünkü turizm bacasız sanayidir. 17 ilçemiz de çok önemli turizm potansiyellerimiz vardır. Biz bu potansiyellerimizi harekete geçireceğiz. Turizm alanında ilerleyeceğiz. Uluslararası Kapıkaya Festivalimizde geçen yıl Bafra Belediye Başkanı olduğumuz dönemde hayata geçirdiğimiz bir etkinliktir. Bu yılda devam ettirildi. Bu güzel festival için bizlerle olan tüm Samsunlu ve Bafralı hemşehrilerimize, katılımcılarımıza ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.




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