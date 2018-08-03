Daha çok yatırım, üretim ve istihdam ile sanayileşmede ilerlerken, bacasız sanayi olan turizmde ise tüm potansiyellerimizi harekete geçirmek adına çalışmalar yapacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve eşi Şükriye Şahin, Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak 19 Mayıs ilçesi Aydınpınar Mahallesi’nde bulunan Nebiyan Doğa ve İzci Kampında incelemelerde bulundu. Daha sonra Kuşkayası Mahallesi sakinleri ile çay sohbetine konuk oldu. Programlara 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da iştirak etti.

Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Samsunumuz güzellikler şehridir. 17 ilçemiz tarih, mimari, doğal güzellikler ile turizmin her alanına sahiptir. Daha çok yatırım, üretim ve istihdam ile sanayileşmede ilerlerken, bacasız sanayi olan turizmde ise tüm potansiyellerimizi harekete geçirmek adına çalışmalar yapacağız. Çünkü turizm sektörünün ulusal ekonomiye olan katkıları bir gerçektir. Bu nedenle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler turizm faaliyetlerine artan bir şekilde önem vermektedirler. Turizm ülkeler için olduğu kadar insanlar için de önemli bir faaliyettir. Çünkü yaşam standardının artması, gelirin artması ve iş yaşamının getirmiş olduğu sıkıntı ve stres nedeni ile insanların turizme ihtiyaçları vardır. Samsun her yönüyle turizmde cazibe merkezi olmaya layıktır. 2017 yılında dünya genelinde 1 milyar 322 milyon kişi seyahat etmiştir. Küresel turizm geliri ise 1 triyon 300 milyar dolar olmuştur. Bu rakamlar turizmin ne kadar büyük bir ekonomik değer olduğunu açıkça göstermektedir. Samsun olarak turizmden daha çok faydalanmayı hedefliyoruz. Turizm konusunda başta Kızılırmak Deltası Kuş Cennetimiz olmak üzere Samsunumuzun sayısız yerinde önemli hizmetler yapan Samsun Milletvekilimiz ve eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda Samsun Valimiz Osman Kaymak ve milletvekillerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, turizm sektörümüzün temsilcilerine, turizm müdürlüğümüze ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.