Başkan Şahin: “Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ilçelerin sorunlarını istişare etmek ve devam eden çalışmaları incelemek üzere gerçekleştirilen toplantılara doğu bölgesinde devam etti. SASKİ Salıpazarı Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıda ilçede yapılan ve yapılması planlanan hizmetler masaya yatırıldı. Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini ve bu süreçte her zaman dik durmak gerektiğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla bu sürecin önünü tıkamak için tetikte olanlar var. Ne zaman bizim ülkemizde istikrar hakim olsa, ekonomimiz iyiye gitse bunun önüne geçmek için kuşatmak istiyorlar. Allah’a şükürler olsun ki başımızda ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen bir Cumhurbaşkanımız var. Onun dik duruşundan örnek alarak bu kuşatmalara müsaade etmiyoruz. Yusuf Başkanımız Samsun’da yapılması güç ve kalıcı eserlere imza attı. Salıpazarı ilçemiz de bu çalışmalardan nasibini aldı. Eksik kalanları da Allah’ın izniyle sırasıyla biz tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile birlikte Samsun İl Özel İdaresi döneminden sonra başlayan hizmet atağına tüm gücümüzle biz devam edeceğiz” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin gittiği her ilçede vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşırken, yolu üzerindeki esnafları da ziyaret ederek işlerinde bol kazanç diledi.

Salıpazarı’nda gerçekleştirilen programda muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Şahin daha sonra Ayvacık ve Çarşamba’da da toplantılar gerçekleştirerek doğu bölgesindeki incelemelerini tamamladı.