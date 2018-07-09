Başkan Şahin: “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “TBMM’de yemin ederek resmen göreve başlayan 27. dönem Samsun ve AK Parti milletvekillerimiz ile vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sadakatle bağlı, bölünmez bütünlüğümüze sahip çıkan ve inanan tüm milletvekillerine hayırlı olsun dileklerimle başarılar diliyorum. Yeni dönemin ilk AK Parti Grup Toplantısı’nın ve kabinesinin partimiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başkan Şahin açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Milletimiz, 24 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 26 milyon 330 bin 823 geçerli oy ve yüzde 52,56 oy oranıyla en yakın rakibimizin 11 milyon üzerinde bir farkla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir teveccüh göstermiş ve yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçmiştir. AK Parti olarak kurulduğumuz ilk günden bugüne kadar karşılaştığımız tüm badirelerin, tuzakların ve oyunların üstesinden milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, AK Parti kadrolarının dayanışma ve mücadelesi ile geldik. Milletimize hizmet ettik. Saygıdeğer hemşehrilerime ve aziz milletimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Yemin töreniyle Türkiye’miz yeni bir döneme adım atmıştır. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok daha güçlü bir Türkiye gerçekleşecek ve İnşallah Türkiye şahlanacaktır. Bu yeni dönemin ülkemize, milletimize, mazlumlara, İslam âlemine ve insanlık ailesine hayırlı olmasını diliyorum.”

Şahin: “Başımız sağ olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Çorlu ilçesinde vagonların raylardan çıkması nedeniyle meydana gelen tren kazası dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Zihni Şahin mesajında, “Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 08 Temmuz’da meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkânlarını seferber etmiştir. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.