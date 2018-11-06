Başkan Şahin: “Vezirköprü'nün içme suyu problemini kökünden çözeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Vezirköprü'ye içme suyu arıtma tesisi kurarak, içme suyu problemini kökünden çözeceklerini söyledi.

Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Vezirköprü ilçemizde içme suyu problemini biliyorum. Problemi azaltmak için çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar ile problemleri azaltıyoruz. Fakat bu çalışmalar geçici çözümdür. Günü kurtarmak oluyor. Esas olan problemi kalıcı olarak çözmektir. Bunun için içme suyu arıtma tesisi kurarak problemi kökünden çözeceğiz” dedi.

“Öncelikle Vezirköprülü hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum” diyen Zihni Şahin şunları söyledi: “Alt yapı, içme suyu ve yol insanların en temel ihtiyaçlarıdır. Hemşehrilerimin bu konuda problemleri var. Biz 17 ilçemizde alt yapı, içme suyu ve yol konusunda seferberlik içindeyiz. 930 milyon lirayı aşan 180 proje yürütüyoruz. Ayrıca 152 milyon tutarında 4 yeni projeyi de daha hazırladık. 17 İlçe belediye başkanımız ile el ele, koordine, birlik ve beraberlik halinde başta alt yapı, içme suyu ve ulaşım olmak üzere her alanda Samsunumuzu örnek şehir yapacağız. Vezirköprü ilçemizde hemşerilerimiz zaman ciddi manada içme suyu problemi yaşadı. Vezirköprü ilçemizde su yetersizliği problemimizde bulunuyor. Bu problemleri çözmek için önemli çalışmalar yaptık. Bazı tedbirler aldık. Fakat bu çalışmalar geçici çözümdür. Günü kurtarmak oluyor. Esas olan problemi kalıcı olarak çözmektir. Bunun için içme suyu arıtma tesisi kurarak problemi kökünden çözeceğiz.”

“Atıksu arıtma tesisini 2019 yılında tamamlıyoruz”

Başkanı Zihni Şahin Altyapı, “17 ilçemizde bir seferberlik halinde çalışıyoruz. Her ilçemizin müşterek olduğu gibi ayrı problemleri de var. Samsunumuz ilçelerimizle beraber alt yapı, içme suyu ve ulaşım konusunda örnek bir şehir olacaktır. Alt yapı, içme suyu ve yol tüm insanlarımızın en temel ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçları çözmek bizim birinci görevimizdir. Tüm problemleri çözeceğiz. Şu ana kadar 5 ayda 455 kilometre yol yaptık. Alt yapı ve içme suyu konusunda ise 75 projeyi devam ettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Vezirköprü'ye 8 milyon 520 bin 227 TL yatırım

Başkan Zihni Şahin açıklamalarında şunları kaydetti:

“Vezirköprü ilçemiz Samsunumuzun tarihi ve büyük bir ilçesidir. İlçemizde 8 milyon 520 bin 227 TL tutarında atık su arıtma tesisi inşaatımızı bütün hızıyla ve aralıksız devam ettiriyoruz. Bu projeyi 2019 yılı sonu itibarıyla tamamlayacağız. İlçemizde alt yapı anlamında çok önemli bir çalışmayı hayata geçirmiş olacağız. Vezirköprü ilçemizi göreve geldikten sonra defalarca ziyaret ettim. Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Sadık Edis ile istişareler yaptık. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçemizin tüm problemlerini biliyorum. Vezirköprülü hemşerilerime sabır ve hoşgörüleri için çok teşekkür ediyorum. Bize inanıp güvensinler ilçemizin her problemini çözeceğiz. Başkanımız İbrahim Sadık Edis ile el ele birlik ve beraberlik içinde üzerimize düşen her şeyi fazlasıyla yapacağız. Vezirköprü ilçemizin turizm değerlerini de öne çıkartacağız. Başta içme suyu olmak üzere tüm alt yapı ve yol problemlerini çözeceğiz.”