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Başkan Şahin: “Yaşar Doğu bizim gururumuz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunlu efsanevi güreşçi olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu’nun mezarını ziyaret ederek dua etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunlu efsanevi güreşçi olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu'nun mezarını ziyaret ederek dua etti.


Başkan Şahin, mezarlık ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Yaşar Doğu isminin kendileri için çok büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Ankara programımız öncesi Türkiyemizin, milletimizin, Samsunumuz ve Kavak ilçemizin gururu Avrupa, Dünya ve olimpiyat şampiyonumuzun mezarını ziyaret ederek rahmet dua ve şükranla yâd ettim. Onun doğup büyüdüğü toprakların mensubu olmak bizleri de fazlasıyla gururlandırıyor. Biz Samsunlulara ve ülkemize kazandırdığı büyük sportif başarıların gururunun yanında o hem kişiliği ile hem yaşam tarzı ile her zaman gelecek nesiller için örnek olmuş bir insandı. Mekânı cennet olsun” dedi.

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