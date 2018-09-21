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Başkan Şahin yatırımları yerinde inceledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin belediye tarafından yapılan yatırımları yerinde incelemeye devam ediyor.


Sabahın ilk saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğal Taş Üretim Fabrikasına giderek yapılan çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Zihni Şahin, buradaki üretimin Samsun'un her yerinde kullanıldığını hatırlattı. Kent mobilyalarının büyük bir kısmının taştan çıkarıldığını da söyleyen Şahin, “Tonlarca ağırlıktaki kayalar Büyükşehir Belediyemize ait Doğal Taş Üretim Fabrikamızda adeta bir nakış gibi işleniyor. Böylelikle hem şehrin doğal parke ile dekoratif taş ihtiyacını karşılıyoruz hem de istihdam ve tasarruf sağlıyoruz. Türkiye'nin birçok şehrine de örnek olan bu fabrika da akla gelebilecek her türlü şehir mobilyası yapılabiliyor. İşçilerimizin büyük emekleriyle ortaya çıkan bu eserler Samsun'umuzun güzelliğine güzellik katıyor” dedi.



Kışla Mahallesi'ne doğalgaz müjdesi


Başkan Şahin, taş ocağı ziyaretinin ardından Kışla Deresi üzerinde gerçekleştirilen ıslah çalışmalarını inceledi. Bölgede yaşayan binlerce vatandaşın sorununa neşter vurulduğunu, çalışmalar tamamlandığında doğalgaz sorunun ortadan kalkacağını vurgulayan Başkan Şahin, “Kışla Deresi'nde devam eden dere ıslah çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Çalışmalarımızı en kısa sürede nihayete erdirip bölgedeki doğalgaz sorununun çözümü için gereken ne ise yapılacaktır” açıklamalarında bulunarak çevrede yaşayan vatandaşlara doğalgaz müjdesi verdi.

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