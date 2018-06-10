Başkan Şahin, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Acısu, Yeşildere ve Akyazı Mahallelerinde yapılan yol ve restorasyon çalışmalarına ilişkin teknik inceleme gezisi yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, çalışmalar hakkında Asarcık Fen İşleri Şube Müdürü Suat Özen’den bilgi aldı. Asarcık AK Parti İlçe Başkanı Hami Karakaş, belediye meclis üyeleri ile muhtarların da katıldığı gezide yol, su ve restorasyon yatırımlarını değerlendiren Başkan Zihni Şahin, mahalleleri ve gönülleri birbirine bağlayan uzun ömürlü yollar yaptıkları söyledi. Başkan Şahin, il genelinde yol problemini ortadan kaldıracaklarını kaydetti.

Çalışmaların hızla sürdüğüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, ’’Acısu mahallesi Değirmendere mevkinde bin 450 metre uzunluğundaki beton yolun yapımı tamamlandı. Şuan üzerinde gezdiğimiz yolla 30 yıllık hasreti sona erdirdik. Yol yapmakla kalmayıp genişleterek, ulaşım konforunu da artırmış oldu. Halkımıza helali hoş olsun. İyi günlerde kullansınlar’’ şeklinde konuştu.

2018 yılı sonuna kadar planlanan yatırımların tamamlanacağına da değinen Başkan Şahin, ’’Yeşildere mahallesinde 550 metre uzunluğunda mahalle geçişi, Yeşildere-Musaağa arası 2 kat satih kaplama çalışmasını bitireceğiz. Toplamda ise yıl sonuna kadar 10 kilometre beton yol, 7 kilometre sıcak asfalt, 5.5 kilometre satih yenileme, bin 750 metre 1. kat satih kaplama ve 20 kilometre stabilize yollarda malzemeli bakım çalışması yapıp tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Tarihi cami turizme kazandırılıyor

İlçelerdeki turizm potansiyelini canlandırmak ve geliştirmek amacıyla başlatılan Asarcık Turizm Eylem Planı kapsamında restorasyona alınan 300 yıllık Gökgöl Camisi’ni de ziyaret eden Başkan Şahin, ahşap sütunlarında yer alan Osmanlıca bilgileri, dikkatle inceledi. Taşıyıcı direklerdeki Türk ahşap oymacılığının özellik ve güzelliklerinin yaşatıldığı cami, en son 1970 yılında restore edilmişti.