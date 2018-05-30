Başkan Şahin’den Kıbrıs gazisine hastanede sürpriz ziyaret

Ziyarette kalp hastası Gazi Yıldırım’a ’geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Başkan Şahin, tedavisinin en iyi şekilde yapılması için gerekli tüm desteği vereceğini söyledi.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda düzenlenen şehit ve gazi aileleri iftar programına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, gazilerle oruç açtı. Hastanede tedavi gören bir gazinin kendisini görmeyi arzu ettiğinin iletilmesi üzerine Başkan Şahin, iftar sonrası Kıbrıs Gazisi Şaban Yıldırım’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel ve Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen Başkan Zihni Şahin, Kardiyoloji Bölümünde tedavi gören 65 yaşındaki 7 çocuk babası Gazi Şaban Yıldırım’a sürpriz yaptı.

Gazi eşi Neriman Yıldırım’dan bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Tıp Fakültesi Hastanesine 5 gün önce Bafra ilçesi Osmanbeyli Mahallesi’nden gelen ve 5 yıldır kalp ve bacağındaki hastalıkla mücadele eden aileye, tedavi sürecinde gerekli tüm desteği vereceklerini söyledi. Şehit aileleri ile gazilerin baş tacı olduğunu ifade eden Başkan Zihni Şahin, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.