Başkan Şahin’den Kudüs tepkisi: “Akıttıkları kanda boğulurlar”

Bafra, 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam ilçelerini ziyaret ederek hem Büyükşehir Belediyesi hem de ilçe belediyeleri tarafından sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Şahin, çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Şahin, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda etkili ve verimli olabilmenin yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini ifade ederek, “Bu kapsamda ilçe belediyelerimizde hem kendimizin hem de alt belediyelerimizin yaptığı ve yapacağı yatırımları hep beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. Başlamış ve devam eden ya da yeni başlanılacak olan işlerimizi ortak akıl süzgecinden geçirerek ve el ele vererek tamamlamaya gayret edeceğiz. Büyük bir sorumluluk aldığımızın bilincindeyiz. Böyle bir görevi almanın bir etiket değil önemli bir sorumluluk olduğunun idraki ile gece gündüz çalışıp başarılı olmak zorundayız” diye konuştu.

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından protesto gösterisi yapan masum sivil halka ateş açılması ve çok sayıda Filistinlinin şehit olmasıyla yaşanan trajediye de bir kez daha değinen Başkan Şahin, “Bir kez daha İsrail’i lanetliyorum. Barışçıl ve haklı nedenlere dayanan tepkilerini ortaya koyan masum sivillerin katledilmesi bizleri ve tüm İslam dünyasını derinden sarsmıştır. Dilerim akıttıkları kanda boğulurlar” şeklinde konuştu.

Başkan Şahin’e ilçe ziyaretleri sırasında AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ile daire başkanları da eşlik etti.