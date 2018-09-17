Başkan Şahin'den öğrencilere altın öğütler

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda gerçekleşen ‘İlk Dersimiz' adlı programda öğrencilerle buluşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, öğrencilere yaşam tecrübelerini aktararak nasihatlerde bulundu.

“Kendinizi her zaman geliştirin”

Belediye Başkanı olmadan önce yıllarca öğretmenlik yaptığını ve binlerce öğrenciye eğitim verdiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Çok okuyan, her zaman araştıran insanlar farklı bir konum elde ederler. Bu yüzden çok kitap okuyun, kendinizi geliştirin. Seçeceğiniz meslekte saygınlık kazanın, aranan kişi olun. Toplum olarak en büyük eksikliğimiz, okumamak ve araştırmamak. Daha çok okumalı, araştırmalı ve üretmeliyiz” dedi.

“Planlı ve programlı olan kazanır”

Ders çalışmayı, gezmeyi, eğlenmeyi planlı ve programlı yapanların başarısının kaçınılmaz olduğunu da vurgulayan Başkan Şahin konuşmasını şöyle tamamladı:

“Kendinizi çok iyi yetiştirin. Derslerde öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin. Üniversiteyi kazanma noktasında sizin en büyük yönlendiriciniz öğretmenlerinizdir. Öğrenim hayatınız boyunca sosyal hayatınız olmasın, sadece ders çalışın demiyorum. Planlı ve programlı olun. Dersinize, eğlencenize ayıracağınız zamanı belirleyin. Düzensiz olunca, çalışmayınca bir başarı elde edemezsiniz. Önünüzde hayatınızın dönüm noktası olacak bir üniversite sınavı var. Bu büyük bir sorumluluk. Bunu yerine getirmek de çok çalışmaktan geçiyor. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.”