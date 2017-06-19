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19 Haziran 2017 16:13

Başkan sarıcaoğlu: “Her an vatandaşımızın yanındayız”

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan sarıcaoğlu: “Her an vatandaşımızın yanındayız”

19 Haziran 2017 16:13


Her fırsatta yaşlı, hasta ve taziye ziyaretlerinde bulunan Başkan Sarıcaoğlu, Kavak Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören hastaları da unutmuyor. Başkan Sarıcaoğlu hastaların en çok morale ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak ziyaretteki amaçlarının rahatsızlıkları nedeniyle gününü hastanede geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.



“Her an vatandaşımızın yanındayız”


Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Başkan Sarıcaoğlu, "Hastalık ve sağlık bizler için. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Kavak Devlet Hastanemizde yatmakta olan hastalarımızı her hafta ziyaret edip bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyoruz. Bu tür ziyaretler hastalarımıza moral veriyor. Kendilerini yalnız hissetmiyorlar. Bizler annelerimizden, babalarımızdan hasta olanı, yaşlı olanı ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biridir. Bizi bir yapıyor, birbirimize daha çok yaklaştırıyor. Ben de bir sağlıkçı olarak görevin ilk önce insan sağlığına yapılması gerektiğinin çok iyi farkındayım. Bu yüzden hastanelerimize ve hastalarımıza elimden geldiğince gerekli ilgiyi göstermeye devam edeceğim. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimle" dedi.




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