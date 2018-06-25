Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçiminde Kavaklı seçmenlerin verdiği desteğin önemine vurgu yapan Başkan Sarıcaoğlu, seçimlerin sonunda kazananın Türkiye olduğunu söyledi. Bundan sonra da çalışarak yollarına devam edeceklerini belirten Başkan Sarıcaoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başkanı olarak seçen yüce Türk milleti verdiği karar ile ülkesine ve milletine sahip çıktığını gösterdi. Elbette ki üzerimize bundan sonra çok daha fazla görev düşüyor. Çok daha fazla çalışarak çok daha iyi noktalara gelmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dış güçlere karşı gün birlik olma günü gelişen ve büyüyen Türkiye için bundan sonrada hep birlikte mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Kavak bizi ve partimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bunu yapılan son seçimde bir kez daha hep birlikte gördük. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 74 ile destek veren Kavaklı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar bize olan güvenlerini asla sarsmadık bundan sonrada sarsmayacağız. Vermiş olduğumuz sözlerin her zaman arkasında durduk bundan sonrada durmaya devam edeceğiz" dedi.