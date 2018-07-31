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31 Temmuz 2018 15:16

Başkan Sarıcaoğlu: "Rehberimiz, vatandaşımız”

Kavak genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, vatandaşların önerilerini alarak çalışmalara yön verdiklerini belirterek, "Rehberimiz, vatandaşlarımız" dedi.

Başkan Sarıcaoğlu:

31 Temmuz 2018 15:16


Her zaman vatandaşların önerilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Başkan Sarıcaoğlu, “İlçemizde yapılan her projede vatandaşlarımızın imzası mutlaka olmalı. Onların görüş ve önerileri bizler için her zaman değerlidir" diye konuştu.


Kavak’ta ortak akıl ile çalışarak projelere yön verdiklerini belirten Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İstişare etmek sünnettir. Biz de ilçede projelerimizi vatandaşlarımız ile istişare ederek ve hemen her kesimden insanımızın fikirlerini alarak kendimize yön veriyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımız yapılan çalışmadan memnun kalıyor hem de belediyemizin imkanlarını nokta atışıyla kullanarak gereksiz harcamayı önlüyoruz. Milletimizin duasını almak onları mutlu görmek bizim en büyük zenginliğimiz. Kavak’ın 6’sı merkez toplam 91 mahallesi bulunmakta. Bu mahallelerin hepsine aynı anda hizmet götürmemiz elbette mümkün değil. O nedenle muhtarlarımızla sık sık bir araya gelerek yapılan çalışmalarımızın zamanını ve türünü kendileri ile istişare ederek mahallelerimize sırasıyla hizmetimizi götürüyoruz. Muhtarlarımız ile bu uyumlu çalışmamız vatandaşlarımızın da yüzünü güldürüyor" ifadelerini kullandı.


Başkan Sarıcaoğlu Güneyce Mahallesi’nde yapılan çalışmaları inceledikten sonra mahalle sakinleriyle sohbet etti.




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