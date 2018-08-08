Başkan Sarıcaoğlu: “Sözümüzü tuttuk”

Aynı anda birden fazla mahallede yürüttüğü çalışmaları vatandaşların beğenisine sunan Sarıcaoğlu, mahalle sakinleri tarafından büyük bir takdirle karşılandı. Muhtarlar ile yaptığı istişare ve değerlendirme sonucu aldığı görüş ve öneriler doğrultusunda hizmetleri öncelik sıralamasına koyarak çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, “Her zaman halka hizmet hakka hizmet desturu ile çalışmalarımıza yön verdik. Muhtarlarımızın görüş ve önerileri benim için her zaman çok değerlidir. Onlar bizim yol arkadaşımız gözümüz kulağımız. Muhtarlarımız ile sık sık gruplar halinde istişare ve değerlendirme toplantılarımız kapsamında mahallelerimizin öncelik sırasına göre yol haritamızı çiziyoruz ve hemen çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu sayede hem mahalle sakinlerimiz hem de muhtarlarımız hizmetin en iyisine kavuşuyor” ifadelerini kullandı.

Kavak’ta değişim sözüyle göreve geldiğini anlatan Sarıcaoğlu, “Biz bu göreve talip olurken ‘Kavak’ı baştan sona değiştireceğiz’ dedik ve sözümüzü de tuttuk. Çalışmalarımız gece-gündüz aralıksız devam ediyor. Sosyal medya üzerinden sayısız teşekkür mesajı alıyorum buda benim çalışma azmimi daha artırıyor. Tüm hemşehrilerime bana güvendikleri ve yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Her zaman dediğim gibi durmak yok, çalışmaya devam” diye konuştu.

“Mahallelerde sorun kalmayacak”

Sarıcaoğlu, “Ekiplerimiz şuan Ortaköy ve Şeyhresul Mahallelerinde kilitli parke taşı çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmalardan sonra söz verdiğimiz diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlayacak. Tüm hemşehrilerimin gönlü ferah olsun hiçbir mahallemde sorun kalmayacak” şeklinde konuştu.