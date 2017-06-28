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28 Haziran 2017 12:27

Başkan Taşçı: “Atakum Belediyesi çalışıyor, Atakum daha da güzelleşiyor”

Atakum ilçesinde kapsamlı bir proje harekatı başlatan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemizin neredeyse her noktasında bir proje yükseliyor.

Başkan Taşçı: “Atakum Belediyesi çalışıyor, Atakum daha da güzelleşiyor”

28 Haziran 2017 12:27

Atakum Belediyesi çalışıyor, Atakum daha da güzelleşiyor” dedi.


Atakum ilçesinde, değişim gelişim sürecini hızlandıran projeler eşliğinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, önümüzdeki birkaç ayın, dev projelerin açılışlarıyla geçeceğini kaydetti. Atakum’un, Türkiye’nin en yaşanılabilir ilçesi olması için dur durak demeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Birbirinden önemli projelerle, ilçemizin değerine değer katıyoruz” şeklinde konuştu.



Atakum’un değerine değer katıyoruz


İlçenin değerine değer katacak birçok önemli projenin, birkaç ay içerisinde açılışlarını gerçekleştirmeye hazırlandıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Osmanlı Hamamları, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası, Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri ve Spor Tesisi gibi birçok önemli projenin açılışı, birkaç ay içerisinde gerçekleşecek. Neredeyse her ay bir Köy Konağının açılışını gerçekleştiriyoruz. Hobi Bahçelerimizin birinci etabını vatandaşlarımızla buluşturmuştuk. Şimdi ikinci etabın tamamlanması için gün sayıyoruz. Lozan Caddesi’nin, modern bir çarşı caddesi olması için de sürdürdüğümüz hazırlıklarda sona yaklaştık. Hayata geçirdiğimiz onlarca önemli projenin içerisinde, bu kapsamlı projelerimizi de eklemek için çalışıyoruz. Atakum ilçesine genel olarak bakıldığında, neredeyse her noktasında bir proje yükseliyor. Bu projelerle Atakum’un değerine değer katıyoruz” diye konuştu.



“Gücümüz, vatandaşlarımız”


Atakum ilçesinin her bir noktasına, önemli ve kapsamlı projeleri eşit şekilde ulaştırmak için mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Taşçı, “Atakum Belediyesinin araç filosunun, işlevsel olarak güçlendirilmesi ve iki katına yükseltilmesiyle birlikte rutin belediyecilik çalışmalarımız da hız kazandı. İlçemizde etkili bir yol çalışması sürdürüyoruz. Sürekli büyüyen ve durmaksızın yeni inşaatların başladığı Atakum ilçesinde, hizmet alanımız da geçmiş döneme göre beş katına çıktı. Biz göreve gelmeden önce 87 kilometrekare olan ilçemiz, bizim göreve gelmemizle birlikte 400 kilometrekareye çıktı. Bizim amacımız, her bir kilometre kareye, önemli projeleri ve kapsamlı çalışmaları, eşit bir şekilde ulaştırmak. Bu anlamda vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve takdir, bizim en büyük güç kaynağımız oluyor. Atakum ilçesinde güzel şeyler oluyor, olmaya da devam edecek. Atakum Belediyesi çalışıyor, Atakum daha da güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.




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