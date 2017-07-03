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03 Temmuz 2017 16:27

Başkan Taşçı: “Atakum, bölgenin kültür kenti haline geldi”

Atakum ilçesinin, bölgenin kültür kenti haline geldiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum ilçesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri ışığında, bölgenin kültür kenti haline geldi” dedi.

Başkan Taşçı: “Atakum, bölgenin kültür kenti haline geldi”

03 Temmuz 2017 16:27


Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri, başta Atakumlular olmak üzere tüm Samsunluları buluşturmaya devam ediyor. Konferans, panel, konser, tiyatro gösterileri, şenlik ve sergiler eşliğinde yıl boyunca birçok önemli kültürel ve sanatsal etkinliğin, Atakum ilçesinde gerçekleştiğini söyleyen Başkan Taşçı, “Atakum, bölgenin kültür kenti haline geldi” şeklinde konuştu.


Karadeniz Bölgesi’nin en çok göç alan ve nüfusu en çok artan ilçesinin Atakum olduğuna dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu büyümenin beraberinde sorumluluklarının her geçen gün daha da arttığını kaydetti. Bu sorumluluklarından birisinin de, ilçedeki sosyal ve kültürel çalışmalar olduğunu belirten Başkan Taşçı, “Rutin belediyecilik çalışmaları, başarılı bir belediyenin olmazsa olmazıdır. Bu anlamda ilçemizde kapsamlı bir çalışma programı içerisindeyiz. Ancak sosyal ve kültürel etkinlikler de bir o kadar önemlidir. Bu düşünceden hareketle ilçemizde her yıl onlarca etkinlik düzenliyor, farklı başlıklarda birçok önemli kültürel buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz. Atakum İlçesi, kültürel ve sosyal etkinlikleri ışığında, bölgenin kültür kenti haline geldi. Birbirinden önemli yüzlerce kültürel etkinliğe, Atakum imzası attık. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkilerden de anlaşılıyor ki” diye konuştu.


Atakum ilçesinin kültürel yapısının güçlü olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, bu tespitten hareketle kültürel etkinliklerin de geniş kitlelere hitap eden bir yapı içerisinde gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Atakum ilçesinde birbirinden önemli sosyal ve kültürel çalışma gerçekleştiriyoruz. Konferans, panel, konser, tiyatro gösterileri, şenlik ve sergiler eşliğinde yıl boyunca on binlerce hemşerimizi buluşturuyoruz. Gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinliklerimiz, başta Atakumlular olmak üzere tüm Samsunluları buluşturuyor. Sanatsal etkinliklerimizin yanı sıra, gündemi yakından ilgilendiren konuları, alanlarında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz panel, konferans ve söyleşilerle vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ayrıca çocukları, kadınları, engellileri, yaşlıları, kısacası tüm hemşerilerimizi yakından ilgilendiren kültürel etkinliklerimizi, vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.




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