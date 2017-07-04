Başkan Taşçı: “Atakum gençlerin cazibe merkezi”

Biz de bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Atakum ilçesinin, Karadeniz Bölgesi’nin incisi konumunda olduğunu söyleyen Başkan İshak Taşçı, hızla artan bir nüfus yapısına sahip olduklarını kaydetti. Nüfusta, genç nüfusun etkin bir çoğunluğu oluşturduğunu kaydeden Başkan Taşçı, hayata geçirilen genç odaklı projelerle, ilçede yaşayan gençlerin kültürel, sosyal, sportif ve istihdama dayalı projelerle buluşturulmasını önemsediklerini kaydetti.

Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), Atakum ilçesinde olduğuna dikkat çeken Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Hızla artan nüfusumuzda, gençler etkin bir çoğunluğu oluşturuyor. Özellikle de, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisi olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilçemizde bulunması ve öğrencilerin çok büyük bir kısmının Atakum ilçesinde yaşıyor olması, bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Biz de bu sorumluluğun bilincinde, sürekli olarak gençlerimizle bir araya geliyor, genç fikirlerden faydalanıyoruz. Hayata geçirdiğimiz genç odaklı projelerimizi, gençlerimizle birlikte belirliyor, hayata geçiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha da iyi koşullarda yaşaması, daha da iyi imkanlardan faydalanması noktasına üzerimize düşen sorumluluğun farkındalığında hareket ediyoruz. Bu sayede ilçemiz, gençler için de önemli bir cazibe merkezi haline geliyor” şeklinde konuştu.

Atakum Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik Masası aracılığı ile sürekli olarak gençlerin fikirlerini, önerilerini aldıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerde buluşmasının yanı sıra yeni sportif alanlara da sahip olması için çalışmalarımız oldu. İlçemizde birçok farklı lokasyonda, spor alanları, sportif faaliyet tesisleri kurduk. Mahallelerimizde kurduğumuz spor alanları, halı sahaların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Öte yandan kültürel etkinliklerimiz, kurslarımız, sosyal projelerimizle, gençlerimiz için önemli çalışmalara imza atıyoruz. İstihdam odaklı çalışmalarımızla da gençlerimizi yarınlara hazırlıyoruz. Gençlerimizin kollarına altın bileziklerini takabileceği onlarca kursumuzla, kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakmasını hedefliyoruz. Aynı doğrultuda gençlerimizin için, KOSGEB ile işbirliği içerisinde girişimcilik kursları düzenliyoruz. Bu kurslar sayesinde onlarca genç, iş arayan konumundan işveren konumuna ulaşmıştır. Gençlerimizi önemsiyoruz. Bu doğrultuda projeler üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.