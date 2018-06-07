Başkan Taşçı, “Atakum’a güzel hizmetler kazandırdık”

Geleneksel İftar Buluşmasında Atakum belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum’a güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, gerçekleştirilen geleneksel iftar buluşması kapsamında Yalı Kafe’de Atakum Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı’nın da katıldığı iftar buluşmasında konuşan Başkan İshak Taşçı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla güzel bir işbirliği örneği sergilediklerini ifade etti.

“Atakum için” örnek işbirliği

Atakum’un seçilmişleriyle aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Hepimiz 2014 yılında, vatandaşlarımızın teveccühüyle göreve geldik. Geride bıraktığımız 4 yıl boyunca Atakum için hep birlikte çalıştık, hayalimizdeki şehir Atakum’u inşa etmek için birlikte çaba harcadık. Bugüne kadar geçen görev sürecimiz boyunca Atakum Belediye Meclis Üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımızla güzel bir işbirliği örneği sergiledik. Sağlamış olduğumuz güzel işbirliği sonucunda Atakum’a güzel hizmetler kazandırdık. Bu anlamda Atakum’un kalkınmasına, gelişmişliğine ivme kazandırmak adına hep birlikte çaba sarf ettiğimiz tüm meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemiz 2014 yılında biz göreve geldiğimizde 142 bin nüfusa sahipti. 4 yılın sonunda bugün Atakum 193 bin nüfusa ulaştı. Yani 4 yıl içerisinde yaklaşık 50 bin kişilik bir nüfus artışı sağlandı. Türkiye’de yaklaşık 26 il merkezinden daha büyük olan Atakum ilçesinde yöneticilik yapmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Ramazan paylaşmaktır”

Ramazan ayının birleştirici gücünün bu sofrada en güzel şekilde hissedildiğini ifade eden Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, “Atakum ilçesi tüm güzelliklere layık bir ilçe. Atakum’u bir adım daha ileri götürebilmek için çabalayan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleriyle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Ramazan ayının en güzel yanlarından biri de birlik ve beraberlik içerisinde açılan oruçlardır. Ramazan beraberlik, paylaşmak demektir. Bu anlamda bizleri bu sofra etrafında bir araya getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.