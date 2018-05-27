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27 Mayıs 2018 14:10

Başkan Taşçı: "Atakumlu hemşehrilerimizle birlikte oruçlarımızı açıyor, aynı dualara ’amin’ diyoruz"

Binlerce vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakumlularla birlik ve beraberlik içerisinde oruç açarak aynı duaya amin dediklerini belirtti.

Başkan Taşçı:

27 Mayıs 2018 14:10


Atakum Belediyesinin bu yıl 5’incisini düzenlediği "Mahalle İftarları" buluşmaları, her akşam farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarında binlerce vatandaşı bir araya getiriyor. Mimarsinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı’nda cadde boyunca kurulan dev iftar sofrasında da binlerce vatandaş oruçlarını açtı. İftar sonrası vatandaşlara seslenen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu en güzel şekilde yansıttığını ifade ederek, "Atakum Belediyesi olarak her akşam farklı bir mahallemizde kurduğumuz iftar sofralarında buluşuyor, ekmeklerimizi bölüşüyoruz. Atakumlu hemşehrilerimizle birlikte oruçlarımızı açıyor, aynı dualara ’amin’ diyoruz. Ramazan’ın güzelliklerini hemşehrilerimizle hep birlikte yaşıyoruz. Atakum Belediyesi olarak bir yandan standart belediyecilik faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde sürdürürken bir yandan da sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Allah ağzımızın tadını, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.


Atakumlularla birlikte iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Elif Coşkun Bilgin, "İftar sofraları, Ramazan ayının maneviyatının en güzel şekilde yaşandığı ortamlardır. Ramazan demek, birlik ve beraberlik demektir. Atakumlu hemşehrilerimizin yoğun katılım sağladığı bu güzel buluşma, birlik ve beraberlik tablolarının en güzelini yansıtıyor. AK belediyeciliğin en güzel yanı, vatandaşlarıyla bir arada olması ve sosyal belediyeciliği desteklemesidir. Bu anlamda AK belediyeciliğin en güzel örneklerini Atakumlu hemşehrilerimize sunan ve bizleri Atakumlu vatandaşlarımızla bir araya getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Mimarsinan Mahallesi sakinlerini bir araya getiren iftara AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Aydın Özil, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Ayhan ile binlerce Atakumlu vatandaş katıldı.




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