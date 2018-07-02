Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:52

Başkan Taşçı: “Atakumlu kadınlar önceliğimiz”

Atakum Belediyesi olarak açtıkları kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını tamamlayan ve üretim yapan kadınlara satış desteği sunduklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakumlu kadınlar, hediyelik ürün satış noktalarımız ve kurduğumuz internet sitesiyle, dünyanın dört bir yanına satış yapıyor” dedi.

Başkan Taşçı: “Atakumlu kadınlar önceliğimiz”

02 Temmuz 2018 16:52


Atakum Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) tarafından Atakumlu kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan kadınların ürettiği ürünler için satış desteği sağladıklarını kaydeden Başkan Taşçı, kurdukları online satış sitesi ile, Atakumlu kadınların el emeği göz nuru ürünlerin satışının yapıldığını ve bu sayede Atakumlu kadınların aile bütçesine katkı sağlamalarına destek olduklarını söyledi.



Üretmeye ve kazanmaya devam


Atakum Belediyesi bünyesinde bulunan kursları tamamlayan kadınların kurs süresi sonunda da yalnız bırakılmadığını belirten Taşçı, “Meslek edindirme kurslarımızı tamamlayan kadınların ürettiği, yöresel bezler ile üretilmiş kıyafetler, çini işlemeler, sepetler, takılar ve diğer ürünlerin dünyanın dört bir yanına satışını, Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz ‘www.aksematolye.com’ adresli online satış sitesi sayesinde sağlıyoruz. Ayrıca ilçemizin çeşitli noktalarında kurduğumuz mağazalarda da bu ürünlerin satışını sağlıyoruz. Bu sayede kadınlarımız hem üretime hem de aile bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki kadınlara fırsat verildiğinde neleri başarabileceğini gördük. Bundan sonra da kadınlara yönelik desteklerimiz ve projelerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.



Atakum’da kadın önceliği


Atakum Belediyesi olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmayı ve Atakum ilçesinde kadın istihdamına yönelik projeleri önemsediklerini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak ilçemizdeki kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınların iş gücü piyasasındaki istihdamını artırmaya ve ev ekonomisine katkı sunmasına olanak sağlayacak birbirinden önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda yöresel bez dokumacılığı (feretiko), çinicilik, sepet örücülüğü başta olmak üzere birçok alanda meslek edindirme kursları açtık. İŞKUR destekli projelerimizde kursiyer olarak yer alan kadınlarımız kurs boyunca da harçlık desteği aldı. Atakum Belediyesi olarak AKSEM bünyesindeki kurslarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç