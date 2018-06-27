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27 Haziran 2018 12:46

Başkan Taşçı: “Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz”

Yeni Mahalle’de yapımını sürdürdükleri dev kompleks inşaatının hızla devam ettiğini belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İçerisinde ilkleri barındıran önemli bir projeyi daha şehrimize, Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırıyoruz” dedi.

Başkan Taşçı: “Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz”

27 Haziran 2018 12:46


Kapalı pazar yeri, spor tesisi, kapalı çocuk oyun alanı ve kapalı otopark olmak üzere 16 bin metrekare alanda 3 kat olarak inşaat çalışmalarını sürdürdükleri komplekste incelemelerde bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, çalışmaların Ekim ayında tamamlanacağını kaydetti.



Ekim ayında hizmette


Dev kompleksin, Atakum’un birçok ihtiyacına cevap vereceğini ifade eden Başkan Taşçı, “Tesisimizin inşaat çalışmaları tamamlandığında, Atakum’un birçok önemli ihtiyacını da aynı anda karşılamış olacağız. Projemizi Atakum adına önemsememizin bir nedeni de budur. 16 bin metrekare alana sahip olan tesisimizin bir katında çocuk oyun alanı, bir katında da kapalı pazar yeri, kapalı otopark olacak. En üst katında ise iki adet halı saha, bir adet tenis kortu ve kafeterya bulunacak. Görsel olarak muhteşem bir yapıya sahip olacak olan Yeni Mahalle Çocuk Oyun Alanı, Kapalı Pazar Yeri, Kapalı Otopark ve Spor Tesisi, içerik olarak da Samsun’da bir ilk olacak. İnşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Ekim ayında ilçemiz ve şehrimiz için önemli bir tesisi daha vatandaşlarımıza, Atakum Belediyesi imzasıyla kazandırmış olacağız. Durmak yok, daha güçlü bir Atakum için çalışmaya devam” diye konuştu.



Kapsamlı projeler üretiyoruz


Atakum’un Karadeniz Bölgesi’nin en hızlı nüfus artışına sahip ilçesi olduğunu hatırlatan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “İlçemiz, bölgemizin en hızlı büyüyen ve en hızlı gelişen kenti. Bu anlamda artan nüfusun ihtiyaçlarını aynı hızla karşılayabilmek adına gece gündüz kavramı gözetmeden, 7/24 esasına göre çalışarak, Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz. Ürettiğimiz kapsamlı projelerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Belediyecilik anlayışımız gereği sosyal ve sportif projelere, kadınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza yönelik projelere her zaman öncelik veriyoruz. Bu anlamda sosyal belediyecilik anlayışımızı da yansıtacak olan Yenimahalle Kompleksi şimdiden başta Atakumlu hemşehrilerim olmak üzere şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.




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