Başkan Taşçı: “Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz”

Vatandaşların istedikleri zaman kendisine ulaşabilmelerini önemsediğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ulaşılır olmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu sorumluluktan hareketle, vatandaşlarımızın her istediklerinde bize ulaşabilmelerine önem veriyoruz. Haftada bir gün gerçekleştirdiğimiz halk günü, esnaf ve vatandaş ziyaretlerimiz, sosyal medya ile Whatsapp hattı başta olmak üzere her zaman ulaşıma açık durumdayım. Vatandaşlarımızın fikirler, talep ve önerileri, projelerimize ve çalışmalarımıza ışık tutuyor. Atakumlu hemşerilerimizle yaptığımız fikir alışverişleri sonucu hayata geçirdiğimiz projelerle, Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

İlçede gerçekleştirilecek çalışmalarda her zaman ilçe sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bizim yönetim anlayışımız şeffaflık, ulaşılabilirlik ve ortak akıla dayalı bir model. Uyguladığımız ‘birlikte yönetim’ modeliyle, Atakumlular yönetimde her zaman söz sahibi. Vatandaş memnuniyetini öncelikli tuttuğumuz her projemizde başarıyı da ilk kazmayı vurduğumuz andan itibaren sağlamış oluyoruz. Bu anlamda planlama aşamasında olan her projede vatandaşlarımızın fikirlerine başvuruyor ve projelerimizi onların isteklerine göre şekillendirerek hayata geçiriyoruz. Bu anlamda bizlere her zaman destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.