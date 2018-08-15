Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 14:57

Başkan Taşçı: “Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz”

Atakum Belediyesini, “Atakumlu hemşerilerimizle yaptığımız fikir alışverişleri sonucu hayata geçirdiğimiz projelerle, Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

Başkan Taşçı: “Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz”

15 Ağustos 2018 14:57


Vatandaşların istedikleri zaman kendisine ulaşabilmelerini önemsediğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ulaşılır olmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu sorumluluktan hareketle, vatandaşlarımızın her istediklerinde bize ulaşabilmelerine önem veriyoruz. Haftada bir gün gerçekleştirdiğimiz halk günü, esnaf ve vatandaş ziyaretlerimiz, sosyal medya ile Whatsapp hattı başta olmak üzere her zaman ulaşıma açık durumdayım. Vatandaşlarımızın fikirler, talep ve önerileri, projelerimize ve çalışmalarımıza ışık tutuyor. Atakumlu hemşerilerimizle yaptığımız fikir alışverişleri sonucu hayata geçirdiğimiz projelerle, Atakum’u yarınlara hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.


İlçede gerçekleştirilecek çalışmalarda her zaman ilçe sakinlerinin görüş, öneri ve taleplerini göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini dile getiren Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bizim yönetim anlayışımız şeffaflık, ulaşılabilirlik ve ortak akıla dayalı bir model. Uyguladığımız ‘birlikte yönetim’ modeliyle, Atakumlular yönetimde her zaman söz sahibi. Vatandaş memnuniyetini öncelikli tuttuğumuz her projemizde başarıyı da ilk kazmayı vurduğumuz andan itibaren sağlamış oluyoruz. Bu anlamda planlama aşamasında olan her projede vatandaşlarımızın fikirlerine başvuruyor ve projelerimizi onların isteklerine göre şekillendirerek hayata geçiriyoruz. Bu anlamda bizlere her zaman destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç