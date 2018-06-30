Başkan Taşçı: “Atakum’un gelişimine yön veriyoruz”

Birçok projemiz de planlama aşamasında” dedi.

Göreve gelirken Atakumlulara söz verdiği 55’te 55 projenin üzerine çıkarak 80 projeyi hayata geçiren Başkan İshak Taşçı, ilçenin ekonomiden spora, sağlıktan turizme, birçok alanda önemli eksikliklerini giderdiklerini ifade ederken, Karadeniz’in parlayan yıldızı Atakum’un, Türkiye’nin marka kentleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

İlçenin tamamında proje atağı

Karadeniz’in en hızlı göç alan ve rekor düzeyde nüfus artışına sahip ilçesi Atakum’da, bu değişim ve gelişimin ihtiyaçlarını karşılama noktasında mesai kavramı gözetmeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Göreve geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz proje atağı, 56 mahallesi bulunan ilçemizin tamamında sürüyor. Vatandaşlarımızın talepleri ve ekiplerimizin tespit ettiği eksikliklerin bir bir giderilmesi noktasında özveriyle çalışıyoruz. Atakum, Karadeniz Bölgesi’nin en hızlı nüfus artışı rekorunu elinde bulunduruyor. Nüfus artışının beraberinde getirdiği ihtiyaçları, Atakum Belediyesi olarak uyguladığımız planlı çalışmalarla, hızlı bir şekilde karşılıyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizi başarıyla sürdürürken, sosyal, sportif, ekonomi, turizm ve sağlık yatırımlarıyla buluşturduğumuz Atakum, adından Türkiye’de söz ettiriyor” diye konuştu.

“Sosyal belediyecilikte markayız”

Atakum Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri sosyal belediyecilik faaliyetleriyle de Karadeniz’in en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz önemli etkinlikler, festivaller ve birlik, beraberlik buluşmalarıyla on binlerce vatandaşımızı Atakum’da buluşturuyoruz. Sosyal belediyecilik markası haline gelen Atakum’da vatandaşlarımız arasında sağlanan birlik ve beraberlik, örnek oluyor. Sosyal yardım projelerimizle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken, yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kurduğumuz gönül köprüsü, ‘Hayır Çarşısı’ projemizle çevre il ve ilçeler ile dünyanın çeşitli mazlum coğrafyalarına da Atakumluların yardım elini ulaştırıyoruz. Hayalimizdeki şehir Atakum için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken en büyük güç kaynağımız olan Atakumlu hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.