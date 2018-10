Başkan Taşçı: "Atakum'un gelişimine yön veriyoruz"

AK Parti Atakum İlçe Danışma toplantısında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum'un gelişim ve değişimine, AK Belediyecilik yön verdi" dedi.

Atakum Belediyesi olarak 4,5 yıllık görev süreçleri içerisinde hayata geçirdiği sosyal, sportif, ekonomi, turizm, sağlık ve sosyal sorumluluk odaklı projelerle Atakum'daki eksikleri giderdiklerini ifade eden Başkan Taşçı, "İlçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, hayata geçirdiğimiz projeler diğer birçok belediyeye örnek oldu. Atakum'da sağladığımız birlik ve beraberlik sayesinde ortaya koyduğumuz vatandaş-belediye işbirliği, hizmetlerimize yansıdı. Atakum, bugüne kadar yapılmamış birçok hizmete AK Belediyecilikle kavuştu. Rekor düzeyde hayata geçirdiğimiz yatırımlarla, ilçemizin büyük eksikliklerini giderdik. 55'te 55 proje diyerek çıktığımız yolda, bugün 87 projeyi hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talep ve önerileriyle şekillendirdiğimiz onlarca projeyi de tamamlayarak ilçemizle buluşturmak için gün sayıyoruz. Bu anlamda bizlere her zaman destek veren vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

AK Parti'nin en büyük önceliğinin millet odaklı olmak olduğunu ifade eden AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, "AK Parti her zaman insan merkezli bir hizmet anlayışı içerisinde olmuştur. Kapıyı duvar yapan değil, ardına kadar açan bir anlayışın fertleri olarak, görevimizi her zaman hizmet aşkı ile yerine getiriyoruz. Bu anlamda ‘vatandaş' merkezli bir belediyecilik anlayışıyla, AK Belediyeciliğin en güzel örneklerini ilçemizde hayata geçiren, projeleriyle çevre il ve ilçelere örnek olan Atakum Belediye Başkanımız İshak Taşçı'ya teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti'nin neferleri olarak milletin hizmetinde, vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. Biz, her zaman milletin hizmetkarı olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da milletimize hizmete devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Merve Özön, AK Parti Atakum Kadın Kolları Başkanı Sevim Aydın Özil, AK Parti Atakum Gençlik Kolları Başkanı Halil Ayhan, Atakum Belediyesi AK Parti Meclis Üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.