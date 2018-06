Başkan Taşçı: “Başkanlık sistemine geçiş, 24 Haziran’da tamamlanacak”

Geleneksel Mahalle İftarları buluşmasında konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “16 Nisan referandumunda onayladığımız başkanlık sistemine geçişimiz, 24 Haziran seçimleriyle tamamlanacak” dedi.

Her akşam farklı bir mahallede düzenledikleri Geleneksel Mahalle İftarları etkinliğinde Atakumlularla bir araya gelen Başkan İshak Taşçı, Atakum ilçesinde sağladıkları birlik ve beraberliğin örnek olduğunu söyledi.

“Ramazan ayını en güzel şekilde yaşıyoruz”

Atakum Belediyesi olarak her akşam farklı bir mahallede kurdukları iftar sofralarında Ramazan ayının birleştirici gücünü en güzel şekilde hissettiklerini kaydeden Taşçı, “Atakumlu vatandaşlarımız her zaman sergilediği birlik ve beraberlik tablolarıyla, Ramazan ayında da örnek oluyor. İlçemizin farklı mahallelerinde kurduğumuz iftar sofralarında her akşam binlerce vatandaşımız buluşarak oruçlarını açıyor. Ramazan ayını Atakum’da en güzel şekilde yaşıyoruz. Mahalle İftarları buluşmalarımızı, her fırsatta bir araya gelerek fikir talep ve önerilerini aldığım hemşehrilerimle daha çok fikir alışverişi yapabilmek adına önemsiyorum. Bir arada iftar yapmaktan mutluluk duyuyorum. Allah, Atakum’da sağladığımız bu güzel birlik ve beraberlik tablosunu daim eylesin inşallah” diye konuştu.

“Türkiye, her masada söz sahibi olacak”

Erken seçimlerin Türkiye’deki sistem değişikliğini tamamlayacağını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Geçtiğimiz yıl 16 Nisan tarihinde sandık başına giderek başkanlık sistemini onayladık. 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimleriyle de bu sisteme artık tamamen geçmiş olacağız. Yeni sistemde artık Türkiye, muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için koşar adım yol alacak. 25 Haziran tarihinden itibaren, ülkemizin şahlanışına hep birlikte şahitlik etmeye başlayacağız. Vatandaşlarımızın destekleriyle Türkiye Cumhuriyetinin ilk Başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Onun liderliğinde dünyanın tüm mazlumlarının haklarını savunacak ve küresel güçlerin kurduğu her masada söz sahibi olacağız” şeklinde konuştu.

İftar buluşması, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, Kamalı Mahalle Muhtarı Ramazan Elkit ve Kamalı sakini vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.