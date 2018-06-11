Başkan Taşçı: “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Geleneksel Mahalle İftarları kapsamında Sultan Camisi önünde kurulan iftar sofrasında Atakumlularla birlikte iftar yaptı. İftar buluşmasının ardından Sultan Camisi’nde gerçekleştirilen Kadir Gecesi Özel Programı’nda, vatan müdafaası için canlarını feda eden şehitler dualarla anıldı.

Ramazan ayı boyunca gerçekleştirdikleri iftar buluşmaları ile on bir ayın sultanı Ramazan’ı en güzel şekilde yaşadıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Peygamber Efendimizin ifadeleriyle başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını, ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çeşitli etkinlikler ve iftar programlarıyla en güzel şekilde yaşıyoruz. Her akşam farklı bir mahallemizde kurduğumuz sofralarda Atakumlu hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarımızı açıyor, iftar ve sahur vakitleri arasında Ramazan Sokağımızda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle çocuklarımıza Ramazan ayını sevdirirken, büyüklerimize de eski Ramazanları yaşatıyoruz. Bugün de hep birlikte idrak ettiğimiz, bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi’nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

İftar programının ardından Sultan Camisi’nde gerçekleştirilen Kadir Gecesi Özel Programı’na katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve Atakumlular, okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile Kadir Gecesi’nin maneviyatını yaşadı. Program sonunda vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Taşçı, programa katılanlara lokum ve gül suyu ikram etti.