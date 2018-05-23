Geleneksel Mahalle İftarları buluşmaları kapsamında İstiklal Mahallesi sakinlerini aynı sofrada buluşturdu. İftardan sonra konuşan Başkan Taşçı, “Bu sofralarda bereket var, birlik ve beraberlik var” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atakum Mahalle İftarları buluşmaları kapsamında sofralar, İstiklal Camisi bahçesinde kuruldu. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın yanı sıra, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Caner Göktepe, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, mahalle muhtarları ve çok sayıda Atakumlunun katıldığı iftar buluşmasında, Filistin başta olmak üzere, mazlum coğrafyalar için dualar edildi.

Bu yıl beşinci kez düzenledikleri Mahalle İftarları’nın, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede olmak üzere devam edeceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahallede oruçlarımızı açıyoruz. Ramazan ayının maneviyatını ve birleştirici gücünü en güzel şekilde hissettiğimiz Atakum Mahalle İftarlarını, hemşerilerimizle bir araya gelmemize, onlarla birlik ve beraberlik içerisinde, bereketli iftarlar yapmamıza sağladığı katkıdan dolayı önemsiyorum. Bu önemden hareketle, geleneksel hale getirdiğimiz bu uygulamayı bu sene beşinci kez gerçekleştiriyoruz. Allah’tan birlik ve beraberliğimizi daim etmesini diliyorum” diye konuştu.

Seyfi Demirsoy İlkokulu yanında kurdukları Ramazan Sokağı’nda, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri arasında bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın Ramazan ayını huzur içerisinde, maneviyatına uygun bir şekilde yaşayabilmesi için, ay boyunca birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Atakum Ramazan Sokağımızda vatandaşlarımızla buluşturduğumuz konserler, geleneksel tiyatro oyunları, sahne şovları ve çocuk oyunlarıyla, hem çocuklarımıza unutamayacakları bir Ramazan ayı yaşatarak on bir ayın sultanı Ramazan’ı sevdiriyoruz, hem de büyüklere, eski Ramazanları yaşatıyoruz” ifadelerini kullandı.