Başkan Taşçı: “Cumhur, başkanını seçecek, Türkiye şahlanacak”

16 yıldır gerçekleşen tüm seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran’da da milletin kazanacağını ve istikrarın devam edeceğini kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi.

“Oyunu milletimiz bozacak”

Türkiye’nin yükselişine, bölgesinde lider bir devlet olmasına karşı olanların aynı safta birleştiğini fakat milletin iktidarına karşı ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Türkiye, zor bir seçim sürecinden geçiyor. Hem içeriden hem de dışarıdan milli birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenler, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler öncesi büyük bir heves içerisinde. Zıt kutupların birbirini çektiği, ihanet şebekelerinin milletin gözünün içine baka baka sarmaş dolaş olduğu bu seçim dönemi, milletimizin feraseti sayesinde Türkiye’nin kazanacağı bir seçimle sonuçlanacak. Millet düşmanlarının unuttukları bir şey var. Pazar günü sandığa gidecek olan milletimiz, yine iktidarı kendi elinden bırakmayacak. Zalimlere korku salan, milletine aşık olan, güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Türkiye’yi şahlandırmaya daha da kuvvetli bir şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Güçlü Meclis, güçlü lider

Recep Tayip Erdoğan’ın, milletinin hizmetinde bir nefer olduğunu kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Türk milleti, ömrünü millete hizmet yolunda adayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü bir Meclisle birlikte seçecek. Güçlü lider, güçlü hükümet ve güçlü Meclisle birlikte Türkiye’nin yükseliş ve şahlanışını hiçbir güç durduramayacak. Vatandaşlarımız, AK kadrolara vereceği yetkiyle Türkiye’nin kabuğunu kıracağı, yeniden tarih yazacağı günleri hep birlikte görmemizin önünü açmış olacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki lider ülke Türkiye, mazlum coğrafyaların da umudu olacak. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı, en önemli vatandaşlık görevlerimizden biri olan oy kullanma işlemi için 24 Haziran günü sandığa gitmeye davet ediyorum” diye konuştu.