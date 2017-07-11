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11 Temmuz 2017 17:37

Başkan Taşçı: “Demokrasi tarihinin en büyük destanı”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şehitlik ziyareti programına katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Milletimizin iradesine, bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine karşı düzenlenen hain darbe girişimini lanetliyor, milletimizin bu alçak girişime karşı göstermiş olduğu direnişi şükranla anıyoruz” dedi.

Başkan Taşçı: “Demokrasi tarihinin en büyük destanı”

11 Temmuz 2017 17:37


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarının birinci gününde Samsun’da düzenlenen şehitlik ziyaretleri programına katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Asker kılığına girmiş hainlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğüne kastettiği o geceyi asla unutmayacağız. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısını duyar duymaz meydanlara akın ederek darbeci hainlere fırsat vermemiş, canı pahasına darbeci hainlere karşı mücadele etmiştir. Milletimizin iradesine, bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine karşı düzenlenen hain darbe girişimini lanetliyor, milletimizin bu alçak girişime karşı göstermiş olduğu direnişi şükranla anıyoruz” şeklinde konuştu.


15 Temmuz gecesinin milletin kendi imkanlarıyla devletine sahip çıktığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “15 Temmuz gecesinde de yine genci, yaşlısı, kadını, erkeğiyle Türk milleti, demokrasiyi askıya almak isteyen darbeci hainlerin tanklarına, tüfeklerine, uçaklarına karşı bedenlerini siper etmiştir. O gece 249 vatan evladımız canını verip şehadete ulaşarak, binlerce vatandaşımız ise gazi olarak bu hain darbe girişimini engellemiştir. Bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek olan anma programları öncesinde Atakum 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda buluşarak, vatandaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Meydanı’na hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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